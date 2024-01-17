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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

5 إصدارات جديدة لمكتب إحياء التراث الإسلامي

«الرسائل النصرية».. ضمن إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

إصدارات جديدة لمكتب
إصدارات جديدة لمكتب إحياء التراث الإسلامي

يقدم مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر 5 إصدارات جديدة، ضمن إصدارات الأزهر الشريف في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الـ 55، تناقش العديد من القضايا الفقهية والعقدية.

5 إصدارات جديدة لمكتب إحياء التراث الإسلامي في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

 وهي كالتالي:

- كتاب "الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية" للأستاذ العلَّامة: عبد المتعال الصعيدي، يعرض فيه فلسفة التوريث الإسلاميِّ مقارنة بالفلسفات التشريعية القديمة والحديثة، في دراسة عقلية دقيقة.

- كتاب "دلالة الحقيقة والمجاز على الأحكام الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي"، بقلم أ.د/ حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يتناول تقسيم اللفظ باعتبار تعدد معناه إلى حقيقةٍ ومجاز؛ إذ اللفظ في هذا التقسيم يكون حقيقة في المعنى الموضوع له، ومجازًا في المعنى الذي لم يوضع له، ونظرًا لأن هناك أحكامًا فقهية كثيرة انْبَنَت على مسائل الحقيقة والمجاز، واختلفت فيها آراء الفقهاء، فقد ظهرت أهمية هذا الكتاب في التعرُّض لهذه المسائل ومعالجتها معالجة أصولية دقيقة.

- كتاب "الرسائل النصرية"، للشيخ الأزهري نصر بن أحمد الحويحي، من علماء القرن الرابع عشر الهجري، يشتمل على 4 رسائل متعددة الفنون، كلامية وبلاغية ومنطقية.

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- كتاب "من رسائل العَبَّادي الكبير"، للإمام سراج الدِّين عمر العَبَّادي [الكبير] (ت:885هـ)، يشتمل على ثلاث رسائل في الكلام والتصوف والفقه كالتالي: «رسالةٌ في معنى قولِهم: لا إلهَ إلا اللهُ نفيٌ وإثباتٌ"، «رسالة في معنى حديث: مَن ‌عرَف ‌نَفسَه فقد ‌عرَف ‌رَبَّه»، «إسعافُ المُحتالِ والوكيلِ بثُبوتِ الحقِّ مع نفيِ التأجيلِ».

- كتاب "الشامل للأحكام"، المعروف بالشامل الصغير، لابن المفسِّر، وهو متنٌ شافعي عتيق، يُطبع لأول مرة، قصد مؤلِّفه أن يكون (شاملًا) لـ (أصول المسائل) المدوَّنة في المتون الكُبرى.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر جناح الأزهر بمعرض الكتاب إصدارات الأزهر الشريف القضايا الفقهية والعقدية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 مكتب إحياء التراث الإسلامي

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