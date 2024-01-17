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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل حماس يدين حرب الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة

صدى البلد

تحدث أسامة حمدان ممثل حركة حماس، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عن صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، في ظل الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

شدد حمدان على الصمود والتضحيات المميزة التي قدمها الفلسطينيون خلال اليوم الـ103 من نضالهم ضد عدوانية الاحتلال وإجرامه ومخططاته. وأشاد بالشعب الفلسطيني على اعتزازه وكرامته والتزامه الثابت بقضيته رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

 

سلط ممثل حماس الضوء على بطولة وصبر وصمود أهل غزة، وصورهم على أنهم شعب لا يمكن كسره ويرفض الاستسلام في مواجهة العدوان. وأدان حمدان حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أن الشعب الفلسطيني يعاني من الوحشية التي تمس كافة جوانب الحياة الإنسانية.

 

وأكد أن المحتلين لن ينجحوا في تحقيق أهدافهم ومخططاتهم العدوانية، معربًا عن ثقته في أن النصر سيتحقق بصمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة.

 

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، اتهم حمدان الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب ممنهجة للتجويع والعطش ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة. وزعم أن أكثر من 800 ألف فلسطيني يواجهون حاليا مجاعة حقيقية بسبب منع المساعدات والغذاء والتموين والوقود والغاز وغيرها من الضروريات.

 

ومن المهم الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة مبنية على التصريحات الرسمية التي أدلى بها أسامة حمدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت.

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