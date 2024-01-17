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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم آسيا| صدمة في منتخب عمان بسبب إصابة نجم الفريق

صدى البلد

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم، إصابة تميم البلوشي لاعب المنتخب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها.

وتعرض تميم البلوشي للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السعودي أمس الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا قطر 2023، وغادر اللاعب أرض الملعب قبل نهاية المباراة، وأصبح من المؤكد غيابه عن منتخب بلاده حتى نهاية البطولة.

وخسر منتخب سلطنة عمان أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة، وبقي رصيده خاليا من النقاط.

وسيلعب المنتخب العماني مباراته المقبلة في الجولة الثانية مع منتخب تايلاند يوم 21 من يناير الجاري على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، فيما سيختتم مشواره بدور المجموعات بمواجهة منتخب قيرغيزيا يوم 25 من الشهر الجاري على نفس الملعب.

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