قرار مهم من العاهل المغربي بشأن الطلبة الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية.؛ بأن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أصدر تعليماته السامية بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

ووفق بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فمن المقرر أن يستفيد من هذه المنح، التي يناهز عددها المئة، الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة، المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة.

وأشار البيان الي أن هذه المبادرة الملكية السامية تندرج في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها العاهل المغربي للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة.



وأبرز البلاغ أن الملك، أمر بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.