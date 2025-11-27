ضبط 10 آلاف لتر سولار و5 أطنان ملح في حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

شُكلت الحملة التموينية تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وبرئاسة الدكتور محمد موسي، وكيل مديرية التموين وزمالة رؤي العيسوي، رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية وعضوية كل من محمد عاطف المفتش بقسم الرقابة التجارية والورداني محمد ورضا صلاح، مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على الأسواق والمحال العامة

وأسفرت عن تحرير محضر تجميع 10000 لتر سولار، بهدف الاتجار بها في السوق السوداء، وضبط كمية وقدرها 5 أطنان ملح خشن مجهول المصدر بهدف الاتجار به في مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص من هيئة التنمية الصناعية.