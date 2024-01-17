زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: الديمقراطيون يبحثون فرض شروط على المساعدات لإسرائيل

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الأربعاء، إن هناك مناقشات في مجلس الشيوخ، حول إمكانية وضع شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك ورنر، قال اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل أن تعلم أنها قد تخسر دعم واشنطن إذا لم تتغير إدارة الصراع في قطاع غزة.

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وأوضح كونز، أنه “لا يمكن تجاهل المعاناة المأساوية للفلسطينيين بمعزل عن بدء حماس للصراع".