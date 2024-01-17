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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب غزة.. سيناتور أمريكي يحذر إسرائيل من خسارة دعم واشنطن

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك ورنر، اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل أن تعلم أنها قد تخسر دعم واشنطن إذا لم تتغير إدارة الصراع في قطاع غزة.

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وأوضح كونز، أنه “لا يمكن تجاهل المعاناة المأساوية للفلسطينيين بمعزل عن بدء حماس للصراع".

وأمس، أعلن السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، أنه سيتم إجراء تصويت على قراره الداعي إلى إجراء تحقيق رسمي في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتحديدا على أساس أن المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي.

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وكان ساندرز، قال في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “في الجوهر، سنصوت على سؤال بسيط للغاية: هل تؤيد سؤال وزارة الخارجية عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت باستخدام معدات أو مساعدة أمريكية في هذه الحرب؟”.

وأضاف: “هذا القرار ليس إلزاميا، إنه لا يغير المساعدات لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. إنها تطلب ببساطة من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية استخدام مساعداتنا”، مضيفا: “آمل ألا يكون من المثير للجدل أن نسأل كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية”.

إسرائيل غزة قطاع غزة واشنطن

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