عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق أمريكي من إدارة إسرائيل للحرب على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وأوضح كونز، أنه “لا يمكن تجاهل المعاناة المأساوية للفلسطينيين بمعزل عن بدء حماس للصراع".

وأمس، أعلن السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، أنه سيتم إجراء تصويت على قراره الداعي إلى إجراء تحقيق رسمي في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتحديدا على أساس أن المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي.

وكان ساندرز، قال في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “في الجوهر، سنصوت على سؤال بسيط للغاية: هل تؤيد سؤال وزارة الخارجية عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت باستخدام معدات أو مساعدة أمريكية في هذه الحرب؟”.

وأضاف: “هذا القرار ليس إلزاميا، إنه لا يغير المساعدات لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. إنها تطلب ببساطة من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية استخدام مساعداتنا”، مضيفا: “آمل ألا يكون من المثير للجدل أن نسأل كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية”.

مجلس الشيوخ الأمريكي إسرائيل غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

مقتل عدد كبير.. الجيش الروسي يقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركيف

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في صفوفه

من جنوب لبنان.. كتائب القسام تقصف إسرائيل بـ 20 صاروخًا

دخل المستشفى.. الملك تشارلز الثالث يخضع لإجراء طبي

الكشف عن سبب رفض جنود بـ جيش الاحتلال المشاركة في الحرب على غزة

إسرائيل تكشف عن مواجهات على 8 جبهات

عصيان بجيش الاحتلال.. جنود إسرائيليون يرفضون المشاركة في القتال داخل غزة

مفاجأة مدوية بشأن موعد اكتشاف الصين لـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية؟ واعظ بالأزهر يجيب

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في غزة

رسالة عاجلة للمواطنين.. عضو "شعبة الذهب" يفجر مفاجأة عن الأسعار |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ