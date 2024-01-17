تراجع المبادلات التجارية بين إسرائيل والمغرب بعد طوفان الأقصى

أفاد “معهد اتفاقيات أبراهام للسلام”، في بيانات رسمية عن فترة “طوفان الأقصى”، بأن العلاقات الاقتصادية بين كلا من المغرب وإسرائيل قد تأثرت بتلك الظروف الراهنة، بالرغم من التحسن الذي شهدته المبادلات التجارية خلال العام الماضي.

وأكد المعهد ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين المغرب وإسرائيل في العشرة أشهر الأولى من سنة 2023، لتصل إلى 94 مليون دولار، بزيادة تقارب 112% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تشير البيانات إلى تراجع في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وفي المقابل، شهدت صادرات إسرائيل إلى البحرين والأردن زيادات ملحوظة بنسب 54.5 و13 في المائة على التوالي، وارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.2 في المائة، حيث وصلت إلى 650 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية مع دول أخرى، أشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى رومانيا بنسبة 73 في المائة، وإلى إيرلندا بنسبة تقارب 35 في المائة، وألمانيا بنسبة 14 في المائة، وكذلك اليابان وهولندا بنسبة 11 في المائة.

من ناحية أخرى، شهدت صادرات تل أبيب إلى الخارج انخفاضا سنويا بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2022، مع توقعات بارتفاع حجم صادرات الخدمات وانخفاض تصدير البضائع بنسبة تقارب 10 في المائة.

وفي تطور ذي صلة، شهدت الصادرات الإسرائيلية انخفاضا في الأسواق الأوروبية والآسيوية، بينما استمرت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مستقر.