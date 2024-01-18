وفر بنزين.. أشهر سيارة اقتصادية بـ 110 آلاف جنيه

عرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

تعتبر السيارة فيات أونو موديل 2006 أحد أشهر الإصدارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتعتبر سهلة الصيانة، كما تتوفر قطع غيارها بأسعار مناسبة وفي المتناول.

فيات أونو موديل 2006

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2006

تعتمد السيارة فيات أونو موديل 2006 على محرك سعة 1000 سي سي ينتج قوة تصل الى 45 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 74 نيوتن متر، مع ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات .

تبلغ السرعة القصوى للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 145 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 17.7 ثانية.

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2006 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

سعر السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.