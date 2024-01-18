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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية يكشف حقيقة عقار القباري المنهار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

كشفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية أن عقار القباري انهار شطره يوم الجمعة، وتم إخلائه من السكان، ولم ينهار كما يتردد، ولكن الأجهزة التنفيذية للحي أكملت إزالة الجزء الباقي من العقار.

وقد شهدت منطقة القباري الجمعة الماضية، في محافظة الإسكندرية، انهيار جزء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي إصابات أو وفيات بين السكان.

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وبدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ادارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع انشطار عقار نصفين بشارع التجارة بمنطقة كفر عشري، بالقباري غربي محافظة الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة الإسعاف، ومسؤولي حي غرب، إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وحدوث انشطار نصفي بعقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، يقطنه 8 أسر وتم إخلاء العقار من سكانه وايداعهم الايواء العاجل.

وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم ولم ينفذ وأنه سبق وتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص حالته، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط العقار حماية للمارة وسكان الشارع.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

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