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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدير مكتبة الإسكندرية : دور مصر في دعم القضية الفلسطينية حيوي

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد

 أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، مهم للغاية وحيوي.


وقال زايد - في تصريح اليوم الأربعاء - إن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية تاريخي وقوي؛ فمصر لها موقف ثابت في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية .


جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم، تحت عنوان "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، وأدارها وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية .


وأكد أن مكتبة الإسكندرية تحرص على تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالابعاد الإنسانية والاجتماعية والنفسية، المرتبطة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة .


وأوضح أن قطاع غزة يشهد وضعا كارثيا، وهناك العديد من الجوانب ذات البعدين الإنساني والاجتماعي، المرتبطة بمعاناة الشعب الفلسطيني .


وأكد أن موقف مصر واضح منذ بداية الأزمة، بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن معبر رفح مفتوح بشكل دائم وبلا انقطاع، كما أكدت العديد من التصريحات الرسمية أن مصر تجمع المساعدات وتطالب بتسهيل عملية إدخالها وعدم عرقلتها، إلا أن إسرائيل عطلت دخول المساعدات وأصرت على تحقيق أهداف محددة بصرف النظر عن احترام القوانين والمواثيق الدولية. 


تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية، ويديره الدكتور محمود عزت، ويعد أحد مراكز الفكر المصرية، ويناقش التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية، وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.


كما شهد الندوة كل من: رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الدكتورة مروة الوكيل ورئيس قطاع التواصل الثقافي الدكتور محمد سليمان.
 

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