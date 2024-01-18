برلماني: قانون الإجراءات الجنائية فيه تعديلات توصف بالعظيمة

أشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذا القانون جاءت فيه تعديلات توصف بالعظيمة.



وتابع طارق عبدالعزيز، في حوار مع الإعلامية خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون تم تنفيذه من اليوم بعد نشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أن إعمال القانون بأثر رجعى تراقبه المحكمة الدستورية.

وتابع طارق عبد العزيز المادة 3 تقول: "لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتبارا من تاريخ بداية العمل بالقانون"، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حاكم لكل الإجراءات.



