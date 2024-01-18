باحث: مقاطعة المشروبات الأجنبية والمزايدة على قضية فلسطين بدءا من حسن البنا|فيديو

أكد الكاتب والباحث عبد السميع جميل، أن مزايدات القضية الفلسطينية بدأت مع مرشد الاخوان الأول حسن البنا، مشددًا على أن المتاجرة بالقضية الفلسطينية هو شيء مستمر بدأ من عند حسن البنا وأنه المتطوع الأول في الحرب.

حسن البنا دفع الحكومات للانخراط في الجهاد

وأوضح "جميل"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المقاطعة للمشروبات الغازية الأجنبية دعمًا للقضية الفلسطينية بدء من حسن البنا، مشددًا على أن اعتبر حرب 48 بأنها قضية وحرب الإخوان واتهام جميع الحكومات العربية بالخيانة.

وأشار الكاتب والباحث عبد السميع جميل، إلى أن حسن البنا دفع الحكومات للانخراط في الجهاد من أجل فلسطين من دون ترتيب، موضحًا أن أول انشقاق ضخم في جماعة الإخوان تم بعد اختلاف أحمد السكري مع حسن البنا بعد جمع التبرعات لحرب غزة.