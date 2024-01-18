بنسبة 33%| تفاصيل رفع سعر رغيف الخبز السياحي.. «شوف وصل إلى كام؟»

تعاني المخابز السياحية من تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث أعلن خالد صبري، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية، عن رفع أسعار رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجةً لتوقف الحكومة عن صرف الدعم المالي للمخابز السياحية.

وسنقوم في هذا التقرير بتسليط الضوء على هذا الوضع الراهن وتحليل التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.



رفع أسعار رغيف الخبز

زفي خطوة مفاجئة، قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 2 جنيه، بدلاً من 1.5 جنيه، وهذا يعني زيادة بنسبة 33%.

ويأتي هذا القرار بعد توقف الحكومة عن صرف الدعم المالي للمخابز السياحية، مما فرض ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز لتعويض هذا النقص المالي.

