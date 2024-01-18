بلوجر شهيرة تصيب متابعيها بصدمة بعد وفاتها فجأة لهذا السبب

أثار خبر وفاة المؤثرة البرازيلية ميلا دي جيسوس الكثير من الجدل و الصدمة لدى متابعيها حيث توفت بعد مرور أكثر من 3 أشهر على زواجها من جورج كوزيك.

على الجانب الآخر قد تردد أن ميلا دي جيسوس والتي تبلغ من العمر (35 عاماً) قد خضعت لعملية تحول كبيرة في فقدان الوزن، وقد تردد أن سبب الوفاة هو تعرضها لسكتة قلبية مفاجأة .

وقد ولدت ميلا دي جيسوس في البرازيل لكنها عاشت في بوسطن، وتوفيت بعد أن تركت خلفها 4 أطفال من زواج سابق.



ومنذ عدة أشهر، أعلنت الانفلونسر ميلا دي جيسوس أنها بدأت تعاني من الصدفية، وهو مرض جلدي يسبب طفحاً جلدياً مع بقع متقشرة وحكة.

وقد كتبت ميلا دي جيسوس عبر حسابها عبر تطبيق إنستجرام لمتابعيها والذين قد بلغ عددهم حوالي 60 ألفاً أنه قد مر ثلاثة أشهر وقد تأثر 80 في المئة من جسدها وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة لإنقاص الوزن، والتي احتفلت بها مع متابعيها و قامت بعرض مجموعة من الصور قبل وبعد عملية إنقاص الوزن.