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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب الكثر من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا ليلقى الآف المشاهدات تحديدا على تطبيق تويتر .

على الجانب الآخر وثق المقطع لطفل فلسطيني يبكي بشدة وذلك بعد انتظاره لساعات في طابور أملا بالحصول على طعام له ولعائلته.

إلا أن الطفل قد بكى بشدة وذلك لأن الطعام قد نفذ عند دوره فقد تشهد غزة معاناة  الكثير من النساء والأطفال tgh.hgj تجتمع أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال، وذلك خلف حاجز في رفح، ليحمل كل منهم طبقا بلاستيكيا، وذلك في انتظار دورهم للحصول على طبق طعام وذلك من القدور الساخنة. 

 

مقطع فيديو السوشيال ميديا طفل فلسطينى آلاف المشاهدات

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