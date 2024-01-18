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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الخميس، حيث أدت التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات القوية إلى إضعاف توقعات المستثمرين لتخفيضات أعمق ومبكرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

وانخفض السعر الفوري للذهب إلي 2008.59 دولار للأونصة، بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر 2023.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة منخفضة 1.2% عند 2006.5 دولار.

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وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة إن الدولار ارتفع بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مما فرض ضغطا على أسعار الذهب.

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