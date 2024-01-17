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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإكوادور.. اغتيال المدعي العام بعد تحقيقه في الاستيلاء على قناة تلفزيونية

الإكوادور
الإكوادور

قال مكتب المدعي العام في إقليم جواياس الإكوادوري، اليوم الأربعاء، إن المدعي العام الذي حقق في الاستيلاء العدائي على محطة تلفزيونية في الإكوادور قبل أسبوع، قد قتل.

وفي الحادث غير المعتاد، استولى مسلحون ملثمون على استوديو قناة التلفزيون الإكوادورية TC خلال بث مباشر، وأمروا الموظفين بالاستلقاء على الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة السجون الوطنية الإكوادورية، إن 43 سجينا ما زالوا مطلقي السراح بعد هروبهم من سجن في شمال الإكوادور، بينما واصلت قوات الأمن عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما الأسبوع الماضي، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وصنف 22 جماعة إجرامية على أنها إرهابية.

ويبدو أن الانفجار الأخير لأعمال العنف ــ بما في ذلك اقتحام مسلحين لبث إخباري تلفزيوني مباشر، والانفجارات في العديد من المدن واختطاف ضباط الشرطة ــ كان بمثابة استجابة لخطط نوبوا لمعالجة الأزمة الأمنية الخطيرة في الإكوادور.

ويتواجد أفراد من الشرطة والجيش في السجون في جميع أنحاء الإكوادور بعد إطلاق سراح حوالي 200 من الحراس والمسؤولين الإداريين المختطفين من 7 سجون على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الاكوادور

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الإكوادور.. اغتيال المدعي العام بعد تحقيقه في الاستيلاء على قناة تلفزيونية


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