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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعجزها عن استعادة الرهائن.. حزب إسرائيلي يتحرك لسحب الثقة من حكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن حزب العمل الإسرائيلي سيقدم مقترحا لسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو؛ بسبب عجزها عن استعادة الرهائن.

وكان حزب “يش عتيد” الإسرائيلي، الذي يتزعمه زعيم المعارضة، يائير لابيد، أعلن أنه قدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة؛ بسبب الميزانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لعام 2024.

ويعد هذا هو الاقتراح الأول من نوعه الذي يوضع على جدول أعمال الكنيست منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وقال حزب “يش عتيد”، في بيان: “لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود، إنه فشل يكلف أرواحا بشرية ومستقبل البلاد”.

وأضاف: “الميزانية تفضل الوزارات الحكومية غير الضرورية وأموال التحالف، على المساعدات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لجنود الاحتياط، ولتعزيز الشعور بالأمن”.

نتنياهو بنيامين نتنياهو الرهائن حزب العمل الإسرائيلي لابيد

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