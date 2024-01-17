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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل نقلت اقتراحا لصفقة تبادل للأسرى لا تشمل وقفا تاما للقتال

الرهائن - أرشيفية
الرهائن - أرشيفية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب نقلت اقتراحا لصفقة تبادل للأسرى لا تشمل وقفا تاما للقتال ولم تتلق أي جواب.

وفي وقت سابق من اليوم، علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتهامه بعرقلة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، ردا على اتهامه بعرقلة مقترح تبادل أسرى: “رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب”.

وأضاف: “الشرط الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الوزراء نتنياهو بشكل قاطع هو مطلب إنهاء الحرب”.

وكانت القناة 13 العبرية، ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية وضعت مؤخرا قواعد أساسية لأي اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في وقت لاحق، ومن جانب واحد، تشديد هذه القواعد.

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ونقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول حكومي لم يذكر اسمه قوله: “إن نتنياهو يتهرب من المضي قدماً في صفقة الرهائن”.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير الحرب بيني جانتس والمراقب غادي آيزنكوت لم يتم إخبارهما أو استشارتهما بشأن التغيير، وأن بعض الوزراء واجهوا رئيس الوزراء بغضب بشأن هذه المسألة.

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