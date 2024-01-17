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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد قرار نتنياهو بحق وزير الدفاع

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، على الأنباء عن إقصاء وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن القرارات الأمنية.

وهاجم لابيد، الحكومة وزعيمها بنيامين نتنياهو، قائلا: “التقارير حول إقصاء وزير الدفاع عن القرارات التي تؤثر على استمرار القتال وحياة المختطفين هي دليل آخر على أن إسرائيل لديها رئيس وزراء غير كفء مع حكومة غير كفؤة.. إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، كشفت اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أقصى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، افتقار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى القرار السياسي.

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وقال جالانت، في تصريحات صحفية: “الفكر السياسي هو الذي يقود العمل العسكري، وعدم وجود قرار سياسي من شأنه أن يضر بتقدم العملية العسكرية.. لقد قدمت لأعضاء مجلس الوزراء خطة ومن واجب الحكومة مناقشتها وتحديد الهدف من الحرب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن نهاية العملية العسكرية في غزة يجب أن يرتبط بقرار سياسي.

وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت لابيد نتنياهو إسرائيل

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