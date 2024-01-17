«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول إنهاء الصراع في أوكرانيا إذا تم انتخابه رئيسا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في دافوس، تم نشر مقطع فيديو له من قبل مكتب زيلينسكي على قناته على يوتيوب: “لم أر هذا الفيديو، لكنني أعرف أن ترامب قال إنه إذا لم يتوقف بوتين، فسوف ينقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. إذا لم تتوقف أوكرانيا، فسوف تأخذ بعض الاحتياطيات”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه “يخشى أنه في هذه الحالة، يمكن لروسيا أن تحتل كامل أراضي أوكرانيا”.

وتابع قائلا: “لذا سأقول ما قاله لي والدي دائما: فكر أولا، ثم تحدث”.

في الوقت نفسه، عندما سئل عن العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة إذا تم انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قال زيلينسكي إنه مستعد للعمل مع الجميع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال مرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فإنه يعتزم تحقيق تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.