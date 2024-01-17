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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن دخول أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية أفادت بأن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية وصلت إلى مدينة العريش المصرية تحملان 61 طناً من المساعدات، تتضمن أدوية، مقدمة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية، ومواد غذائية مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدًا لنقلها إلى غزة. 

وأشارت الوكالة القطرية إلى أن إجمالي عدد طائرات المساعدات ارتفع إلى  63 طائرة، بإجمالي 1958 طنًا من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات بعد نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.

قطر قطاع غزة غزة

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