ارتفاع كبير للدولار بسبب قرار وشيك للفيدرالي الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في شهر اليوم الأربعاء، بعد أن أشارت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية إلى قوة الاقتصاد، مما أضعف التوقعات بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.12% إلى 103.42، بعد أن ارتفع إلى 103.69، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.3% في نوفمبر.

في حين أن الأسواق لا تزال ترى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في مارس، فإن توقعات التخفيض الأول بما لا يقل عن 25 نقطة أساس انخفضت إلى 53.2٪، وفقًا لأداة FedWatch من CME، من 65.1٪ أمس الثلاثاء.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي في تورنتو: “إذا نظرنا إلى تقرير مبيعات التجزئة هذا الصباح، فهذا يشير إلى النمو على كل مستوى ممكن تقريبًا وعبر كل إجمالي في مجال الإنفاق الاستهلاكي”.