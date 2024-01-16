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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

الدولار
الدولار

ينتظر المستثمرون اليوم تصريحات حول الفائدة لأحد كبار قادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يعد البنك المركزي للولايات المتحدة وذلك في ظل توقعات هبوط الدولار رغم ارتفاعه في التداولات الأخيرة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

وزاد مؤشر الدولار  لمستوى كبير خلال شهر مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ارتفع مؤشر بلومبيرج للدولار الفوري بنسبة 0.3% إلى 1230.38 نقطة. وإذا جاوز المؤشر القمة التي حققها في 5 يناير عند 1231.44 نقطة، فإنه يتجه لتسجيل أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.

في ظل ذلك، ينتظر المستثمرون خطاب أحد قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر المقرر عقده اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطى رئيس البنك جيروم باول أوضح إشارة حتى الآن على أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في طور الإعداد لعام 2024.  وارتفعت عوائد سندات الخزانة مع استئناف التداول بعد العطلة في الولايات المتحدة.
وقال محللون إن ارتفاع الدولار مدفوع بارتفاع عوائد السندات.

وقلل بنك "مورجان ستانلي" من توقعات ارتفاع الدولار؛ مشيراً إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في ظل السياسات غير المعروفة  لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

 

 

 

 

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