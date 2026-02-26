قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات والمضاربة في العملات المشفرة والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة قيام (شخصين – مقيمان بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة مقابل عمولة ونسبة من الأرباح يتحصلوا عليها من خلال محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة ، وإدارتهما صفحات إلكترونية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وإستخدامها فى الرويج لنشاطهما الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهما ( 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى " - 4 شرائح خطوط هواتف محمولة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المستحدثة والتى ترتكب من خلال التطبيقات الإلكترونية وشبكة المعلومات الدولية" الإنترنت". 

