وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا

قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترح طهران النووي الجديد، قبل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في جنيف يوم الخميس.

وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي أعلن، في منشور على موقع "إكس"، عن تعليق المحادثات التي بدأت في وقت سابق من يوم الخميس، حيث كتب أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين كانوا يتبادلون "أفكارًا إبداعية وإيجابية".

ويُقال إن الوثيقة، التي قُدمت إلى البوسعيدي، تتركز حول مزاعم الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع تحديد "العناصر الأساسية لاتفاق محتمل"، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية.

وقال البوسعيدي إن مقترح طهران الأخير "صِيغ بناءً على المبادئ المتفق عليها في الجولة السابقة من المفاوضات"، وأكد على نهج مسقط الثابت في دعم وتيسير المحادثات لتخفيف حدة الخلافات بين واشنطن وطهران والتوصل إلى حل مستدام، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

والتقى البوسعيدي لاحقًا برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي تصريح للصحفيين، قال المسؤول العماني إن كلاً من واشنطن وطهران تُبديان "مرونة"، وأعرب عن تفاؤله باستمرار المفاوضات.