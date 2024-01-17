بن جفير: لا مفر من بدء حرب مع لبنان.. ونتنياهو يرتكب أخطاء

نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، قوله إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرتكب أخطاء، وإذا توقفت الحرب فلن تكون هناك حكومة.

وحسب القناة العبرية، قال بن جفير، إنه “لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، قال اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل احتلال قطاع غزة.

وأوضح بن جفير، أن “أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خياران إما طريقه وإما طريق الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، هاجم بنيامين نتنياهو لموافقته بعد 104 أيام من القصف الوحشي لقطاع غزة على إدخال علاج للفلسطينيين.