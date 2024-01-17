انقسام.. نتنياهو يقصي وزير دفاع إسرائيل عن قرار أمني مهم

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أقصى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت عن اتصالات إدخال الدواء إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، افتقار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى القرار السياسي.

وقال جالانت، في تصريحات صحفية: “الفكر السياسي هو الذي يقود العمل العسكري، وعدم وجود قرار سياسي من شأنه أن يضر بتقدم العملية العسكرية.. لقد قدمت لأعضاء مجلس الوزراء خطة ومن واجب الحكومة مناقشتها وتحديد الهدف من الحرب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن نهاية العملية العسكرية في غزة يجب أن يرتبط بقرار سياسي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، إن “أي توجه لإنهاء الحرب على غزة لا بد أن يكون مترافقا مع توافق سياسي”، مؤكدا أن “سنة 2024 سنة حرب وقتال بالنسبة لإسرائيل”.