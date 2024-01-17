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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اقتراب اندلاع حرب جديدة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن احتمالات الحرب علي الجبهة الشمالية أعلى مما كان عليه في الماضي.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته تمرينا لقوات الاحتياط في الشمال، برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري جوردين، وقادة آخرين، أن “احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى مما كان عليه في الماضي…و عندما يحدث ذلك، سنمضي قدما بكل قوتنا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.

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وأضاف جالانت، خلال زيارة وحدة شايطيت 13 في قاعدة عتليت البحرية: “نواصل القتال حتى عودة الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية وإزالة حماس من السلطة”.

وفي نهاية الزيارة، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، حوارا مع جنود الوحدة النظاميين والاحتياطيين، وأكد أن الوحدة ستحصل على الموارد اللازمة لتنفيذ المهام في مختلف القطاعات.

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