عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك رسمي من المعارضة الإسرائيلية لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

لابيد ونتنياهو
لابيد ونتنياهو

أعلن حزب “يش عتيد” الإسرائيلي، الذي يتزعمه زعيم المعارضة، يائير لابيد، أنه قدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة بسبب الميزانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لعام 2024.

وهذا هو الاقتراح الأول من نوعه الذي يوضع على جدول أعمال الكنيست منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقال حزب “يش عتيد”، في بيان: “لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود. إنه فشل يكلف أرواحا بشرية ومستقبل البلاد”، مضيفا أن “الميزانية تفضل الوزارات الحكومية غير الضرورية وأموال التحالف على المساعدات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لجنود الاحتياط، ولتعزيز الشعور بالأمن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".

لابيد يش عتيد الكنيسة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج

بيان عاجل من الحكومة اليمنية بعد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

مجلس الحرب الإسرائيلي يعلن الهدف الرئيسي من العدوان على غزة

نتنياهو يدرس ضم لابيد وليبرمان إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي

روسيا تكشف عن أولوياتها مع حماس

قلق أمريكي من إدارة إسرائيل للحرب على غزة

مقتل عدد كبير.. الجيش الروسي يقصف نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في خاركيف

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في صفوفه

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: طائرة بلينكن تعرضت لمشكلة فنية في زيوريخ

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ