أول تحرك رسمي من المعارضة الإسرائيلية لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

أعلن حزب “يش عتيد” الإسرائيلي، الذي يتزعمه زعيم المعارضة، يائير لابيد، أنه قدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة بسبب الميزانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لعام 2024.

وهذا هو الاقتراح الأول من نوعه الذي يوضع على جدول أعمال الكنيست منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقال حزب “يش عتيد”، في بيان: “لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر في الوجود. إنه فشل يكلف أرواحا بشرية ومستقبل البلاد”، مضيفا أن “الميزانية تفضل الوزارات الحكومية غير الضرورية وأموال التحالف على المساعدات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لجنود الاحتياط، ولتعزيز الشعور بالأمن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".