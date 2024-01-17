إعلام إسرائيلي: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرقل في الأيام الأخيرة مقترحًا لصفقة تبادل أسرى.

وأمس، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، أنه لا توجد انفراجة في مفاوضات صفقة الرهائن، مشيرة إلى أن تل أبيب لن تتخلى عن الأهداف الأخرى للحرب.

وحسب الصحيفة العبرية، قالت المصادر السياسية الإسرائيلية، في أعقاب إعلان البيت الأبيض عن “اتصالات جادة ومكثفة لصفقة رهائن أخرى”، إن “هناك عملًا شاقاً لتضييق الفجوات.. القطريين يضغطون بشدة من أجل صفقة رهائن أخرى، ولكن إذا استمر مطلب حماس في وقف القتال، فلا يوجد شيء للحديث عنه”.

وأضافت المصادر: “ستكون إسرائيل سعيدة بالحصول على مخطط مشابه للمخطط السابق، دون التخلي عن الأهداف الأخرى للحرب”.