نتنياهو يدرس ضم لابيد وليبرمان إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سياسية، بأن المحيطين برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرسون إمكانية ضم زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان، إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” ، قالت مصادر سياسية: “عرض الأمر على ليبرمان بالفعل أكثر من مرة، حتى في الأيام الأخيرة، لكنه رفض.. وكان لدى لابيد أيضا اقتراح بدخول مجلس وزراء الحرب، لكن في هذا السياق، ناقشت دائرة نتنياهو إمكانية مطالبة لابيد بعدم الحديث عن الانتخابات، بل وفكرت في نقل حقيبة الأمن الداخلي إليه، ولكن دون إقالة بن جفير من الحكومة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب علي قطاع غزة مستمرة حتى نكمل جميع أهدافنا.

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة قاعدة نفاطيم الجوية في جنوب إسرائيل: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة الرهائن والقضاء على حماس والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يضللنا.. سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".