دون صفارات الإنذار.. إطلاق أكثر من 8 صواريخ على الجولان السوري



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإطلاق أكثر من 8 صواريخ على الجولان السوري المحتل دون دوي صفارات الإنذار.



وكان المرصد السوري، في وقت سابق ، أفاد بسماع دوي انفجارات قوية في محافظة حلب جراء قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت ، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.

واستهدف العدوان بحسب بيان وزارة الدفاع السورية عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية.

وحاول العدوان الصهيوني استهداف عدد من النقاط التابعة للجيش العربي السوري في بلدة كناكر في ريف دمشق الجنوبي الغربي أو ما يعرف خلال المعارك في سورية بمنطقة مثلث الموت.