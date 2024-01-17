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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان بالجليل الغربي بـ20 صاروخا، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

غزة فلسطين الجهاد الإسلامي سرايا القدس المقاومة الفلسطينية

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