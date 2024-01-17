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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقريرًا عن حادث على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن في اليمن.

وأضافت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، أن “طائرة مسيرة استهدفت سفينة على بعد 60 ميلًا بحريًا جنوب شرق عدن في اليمن”.

وأوضحت الهيئة، أن “طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرق عدن أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقًا”.

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، محمد عبدالسلام، أكد عدم تراجعهم عن موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال عبدالسلام بحسب وسائل إعلام يمنية: “إن التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية لن يثنينا عن موقفنا الثابت الداعم للفلسطينيين”. 

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بيان عاجل لـ الحوثيين بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية

وأتم المتحدث باسم الحوثيين تصريحاته: “لا فاعلية على الأرض لقرار واشنطن بشأن تصنيفنا”. 

كانت واشنطن اعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوما.

اليمن عدن الحوثيين

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