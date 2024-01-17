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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انحيازا للعدو الصهيوني.. أول تعليق من حماس على إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب

ارشيفي
ارشيفي

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بأشد العبارات إعادة إدراج واشنطن لأنصار الله في اليمن كحركة "إرهابية عالمية"، حيث اعتبرته قرارًا مسيسًا، وانحيازًا فاضحًا للعدو الصهيوني ومحاولة مكشوفة لحمايته

 وقالت حركة حماس في بيان لها : التصنيف الأمريكي اللاأخلاقي والمسيّس يثبت من جديد تماهي إدارة الرئيس الأمريكي مع الأجندة الصهيونية الاحتلالية التوسعية في فلسطين والمنطقة

كما أعربت حركة حماس عن تقديرها وتثمينها عاليًا لجهود اليمن والحوثيين  وكافة القوى المقاومة في نصرتهم لفلسطين والقدس، تأكيدًا منهم على وحدتنا كأمة واحدة في مواجهة العدو والصهيونية المتوحّشة

وكانت واشنطن أعلنت رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوماً.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: رداً على هجمات الحوثيين المستمرة فإن الولايات المتحدة تضعهم على قائمة الإرهابيين بشكل خاص.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان له : هجمات الحوثيين على القوات الأمريكية وسفن الشحن تتطابق مع تعريف الإرهاب.

وختم  مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

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