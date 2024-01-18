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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 10 ملايين جنيه.. إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

سبائك ذهب
سبائك ذهب

اطلق اول صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9. 

وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة  صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

واضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية. 

ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري. 

واعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".

ومن جانبة أعرب خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية لاحدى الي الشركات المالية عن سعادته بالتعاون مع شركة إيفولف انفستمنت لإطلاق صندوق "بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب – سبائك"، حيث اعتبر أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة وبارزة في المجال المالي في مصر بتقديم منتج مبتكر للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب والذي يعد من أكثر الأصول استقرار وحفظا للقيمة على المدى الطويل. ومن خلال الجهود المشتركة للشركتين، تستهدف الشركتين تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في نمو وتنوع سوق المال المصري.

واضاف البواب ان صندوق الذهب "سبائك" يتماشى مع استراتيجية صناديق الاستثمار التي تستهدف تقديم العديد من إصدارات صناديق الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتنوعة واهدافهم الاستثمارية. ويعد "سبائك" ثاني صندوق يتم اطلاقه بعد صندوق B-Secure، الذي يستثمر في أدوات الدين بالجنيه المصري بحجم يزيد عن 1.6 مليار جنيه حالياً.

وعقب سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لإيفولف للاستثمارات، قائلاً:  سعداء بهذه الشراكة لأنها تعمل على تقديم حلولا مبتكرة إلى سوق رأس المال، ونحن لا نستهدف تقديم فرصة فريدة للاستثمار في الذهب عيار 24 قيراطا فحسب، بل ندعم أيضا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في ابتكار وتقديم منتجات جديدة لسوق المال 

واضاف اننا ملتزمون بتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر

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