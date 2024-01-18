ضرب القرم وقطع الإمدادات.. الغرب وأوكرانيا يستعدان للتحرك ضد روسيا

ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الخميس، أنه يجب على الغرب مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في مهاجمة شبه جزيرة القرم.

وأضافت الصحيفة، أن “الخطوة التالية في البحر الأسود بالنسبة للغرب ستكون مساعدة كييف في مهاجمة القرم... وقطع الخدمات اللوجستية للجيش الروسي العامل في جنوب أوكرانيا”.

وأوضحت أن “زيلينسكي طلب من الغرب صواريخ كروز توروس الألمانية، ومع ذلك، رفض المسؤولون الألمان أوكرانيا بسبب مخاوف من تصعيد الصراع".

في وقت سابق، نشرت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، مقابلة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال فيها إن عزل شبه جزيرة القرم سيكون المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، ولم يحدد زيلينسكي كيف ينوي تحقيق مثل هذه النتائج.