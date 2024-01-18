أوكرانيا.. مصرع امرأة في هجوم روسي على بلدة قرب خاركيف‎

قال الجيش الأوكراني، يوم الأربعاء، إن صواريخ روسية أصابت بلدة خارج مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بمؤسسة تعليمية.

وذكر أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، عبر تطبيق تيليغرام، أن بلدة "تشوهويف" جنوب شرقي خاركيف تعرضت لضربتين.

وقُتلت موظفة في إحدى محطات التدفئة والكهرباء فيما أصيب شخص آخر.

وقالت قناة أخرى على تطبيق تيليجرام يُشرف عليها قائد حامية خاركيف العسكرية إن الهجوم تم باستخدام صواريخ "إس-300".

وكان صاروخان روسيان قد أصابا منطقة سكنية في خاركيف يوم الثلاثاء ما أدى إلى إصابة 17 شخصًا.

وتشهد المدينة هجمات روسية متكررة لكنها لم تسقط في أيدي الروس خلال الحرب المستمرة منذ 22 شهراً.

وتابع سينيهوبوف أن امرأة لقيت حتفها جراء قصف على قرية بالقرب من "كوبينساك"، التي كانت موقعاً لمعارك شرق منطقة "خاركيف" استمرت لأشهر، وأصيب طفلان.

وأفادت السلطات في منطقة "خيرسون" الجنوبية بأن رجلاً توفي في سيارته في قصف شبه مستمر لمدينة "خيرسون"، أكبر مدينة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة دقيقة في اليوم السابق على مبنى كان به "مقاتلون أجانب" معظمهم فرنسيون في مدينة خاركيف. وأضافت أن أكثر من 60 شخصاً قتلوا

