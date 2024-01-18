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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة امرأة.. الجيش الأوكراني يشن هجوما خطيرا بداخل الأراضي الروسية| تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، إن امرأة أصيبت بشظايا خلال القصف الأوكراني في الصباح لمدينة بيلجورود الروسية ومنطقة بيلجورود.

وأوضح جلادكوف، عبر قناته على “تليجرام”: "معلومات واضحة عن القصف الصباحي الذي شنه الجيش الأوكراني على بيلجورود ومنطقة بيلجورود، وبعد صد الدفاعات الجوية الروسية لهجوم أوكراني، أصيبت امرأة بشظية في مفصل الركبة اليمنى، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة بيلجورود وتتلقى كل الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تضرر منزلان خاصان في قرية مياسويدوفو بالقرب من بيلجورود، حيث تحطمت نوافذ أحد المنازل ودمر مرآب الآخر". 

وأشار إلى أن "خطوط الكهرباء والغاز تضررت أيضًا، وخدمات الطوارئ والعمليات موجودة في مكان الحادث، ويجري توضيح المعلومات حول الأضرار".

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