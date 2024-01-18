صفارات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات من الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وحسب بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإنه تم إعلان الإنذار في جميع المناطق في وقت واحد تقريبا.

وفي وقت سابق، قال مسئولون أوكرانيون، إنه تم إسقاط 19 طائرة من أصل 20 طائرة بدون طيار من طراز شاه، أطلقتها روسيا في هجوم ليلي أصاب ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بالمباني السكنية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الجيش الأوكراني، إن الهجوم الروسي استهدف أوديسا والمناطق الجنوبية الأخرى لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية إن حطام الطائرات بدون طيار أصاب المباني السكنية، وأتلف أنبوب غاز وعشرات السيارات في إحدى مناطق الميناء.