زواج حسين فهمي من مريم علاء.. نهاد سمير تكشف الحقيقة

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن هناك صورة انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، تجمع الفنان حسين فهمي، بـ فتاة في العشرينات.

وأضافت خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الصورة كانت في الجيم، وبعد نشر الصورة تحدث الكثير عن زواج حسين فهمي منها.



ولفتت إلى أن هناك شائعات كثيرة انتشرت منها أن هذه الزوجة الجديدة، ولكن بعد عمل بحث عن الفتاة تبين أنها تدعى :" مريم علاء ومصرية وتحديًا من الإسكندرية، وطوال الوقت تنشر صور لها مع الفنانين".



وأشارت إلى أن مريم علاء كتبت على الصورة :" تشرفت بالعمل معك " وأن الفنانة كانت قد عملت مع حسين فهمي.

