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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد شائعات الزوجة السابعة| صور 6 زيجات سابقة لحسين فهمي.. شاهد

صدى البلد

احتل الفنان حسين فهمي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تصدرت شائعات زواجه خلال الساعات القليلة الماضية، من فتاة عشرينية العمر، حيث تداول مستخدمو مواقع السوشيال ميديا صور للفنان برفقته فتاة عشرينية تحتضنه، بينما كانت ترتدي ملابس رياضية.

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لفتت صورة الفنان حسين فهمي مع الفتاة عشرينية العمر جميع الأنظار إليه متسائلين عن علاقته بها، حيث ظهروا متقاربين بملابس رياضية، وملامح ضاحكة 

6 زوجات في حياة حسين فهمي 

نائلة محمود 

  • كانت السيدة نائلة محمود هي الزوجة الأولى للفنان حسين فهمي، حيث ارتباط سويًا بينما كان شاب صغير، خلال فترة دراسته في أمريكا، وفي بداياته الفنية.
  • أنجب الفنان حسين فهمي من نائلة محمود ولدان هما نية ومحمود.

الفنانة ميرفت أمين 

  • كانت الفنانة ميرفت أمين هي الزوجة الثانية للفنان حسين فهمي، فكانا الثنائي المحبب لدى جمهور السينما المصرية، واستمر زواجهما الذي بدأ عام 1974م، لمدة 12 عاما، لتكن تلك الزيجة هي أطول زيجاته، أنجبا خلالها ابنتهما منة الله، ووقع الانفصال بينهما عام 1986م.

السيدة نينا 

  • تزوج الفنان حسين فهمي للمرة الثالثة من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى نينا، وكانت ابنة سفير سابق، لكن زواجهم لم يدم طويلاً، إذ استمر لمدة عدة أشهر قليلة، وانتهى هذا الزواج في صمت.

هالة فتحي 

  • بينما كان الفنان حسين فهمي، رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعرف على زوجته الرابعة، هالة فتحي وكانت خبيرة شهيرة في مجال الحاسوب، وعندما انفصلا لم يعلنا عن أسباب الطلاق، ورفض حسين فهمي الحديث عن الأسباب.

لقاء سويدان

  • الزواج الخامس للفنان حسين فهمي، يعتبر أشهر زواج له بعد زواجه من ميرفت أمين، حيث تزوج للمرة الخامسة من لقاء سويدان، حيث بدأ الأمر بالإعجاب المتبادل بينهما بعد عرض مسرحية زكي في الوزارة، وارتبطا لمدة 5 أعوام فقط، بسبب الشائعات التي دارت حولهما، إذ بدأ الارتباط عام 2007، وانفصلا عام 2012.

رنا القصيبي

  • آخر زيجات الفنان حسين فهمي، هي السيدة رنا القصيبي، وهي سيدة أعمال سعودية، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات، إلا أن هذا الزواج انتهى في قضية، رافضة استمرار الحياة بينهما، ورفضت كل محاولات الصلح بينهما.

 

حسين فهمي السوشيال ميديا التريند ميرفت أمين هالة فتحي لقاء سويدان رنا القصيبي

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