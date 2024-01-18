أرخص موبايل Realme في مصر.. بمميزات رائعة

تتنافس ريلمي بشكل جيد في سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، وتقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تلبي احتياجات المستخدمين بميزانيات مختلفة. حاليًا، يُعتبر Realme C11 2021 هو أرخص هاتف Realme في مصر، بسعر يبدأ من 3650 جنيهًا مصريًا.

مواصفات Realme C11 2021:

• الشاشة: IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+ (1600 × 720 بكسل)

• المعالج: Unisoc SC9863A

• الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 16 جيجابايت (مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD)

• الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل (بصري) + 2 ميجابكسل (كاميرا عمق)

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition

مميزات Realme C11 2021:

• سعر منخفض للغاية: يعتبر Realme C11 2021 الخيار المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر منافس للغاية.

• شاشة كبيرة: تتيح شاشة 6.5 بوصة تجربة مشاهدة ممتعة للمحتوى واللعب.

• بطارية قوية: تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مما يضمن عمرًا طويلاً للبطارية.

• نظام تشغيل Android 11 Go Edition: يُعد نظام التشغيل Android 11 Go Edition مُحسّنًا للأجهزة ذات الموارد المحدودة، مما يوفر تجربة سلسة ومستقرة.

عيوب Realme C11 2021:

• ذاكرة RAM ومساحة تخزين محدودة: قد تكون الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت والمساحة التخزينية 16 جيجابايت غير كافية لبعض المستخدمين الذين يقومون بالكثير من المهام المتعددة أو يحفظون الكثير من الملفات على هواتفهم.

• معالج غير قوي: المعالج Unisoc SC9863A ليس الأفضل أداءً، وقد يواجه بعض التباطؤ في بعض التطبيقات والألعاب.

• كاميرا أساسية: تُعد الكاميرا الخلفية البسيطة مناسبة للمهام الأساسية، ولكنها لن توفر صورًا بجودة عالية.

بشكل عام، يعتبر Realme C11 2021 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي رخيص للغاية للاستخدام الأساسي. يوفر الهاتف شاشة كبيرة، بطارية قوية، ونظام تشغيل محسّن. ومع ذلك، يجب على المستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء أفضل أو مساحة تخزينية أكبر النظر في خيارات أخرى من Realme أو العلامات التجارية الأخرى.

معلومات إضافية:

• تتوفر نسخة أخرى من Realme C11 2021 مع 2 جيجابايت من ذاكرة RAM و 32 جيجابايت من المساحة التخزينية بسعر يبدأ من 3650 جنيهًا مصريًا.

• يواجه Realme C11 2021 بعضًا من منافسة شديدة من هواتف أخرى رخيصة مثل Xiaomi Redmi 9A وSamsung Galaxy A03 Core.