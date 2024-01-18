بـ 2000 جنيه فقط.. أفضل سمارت ووتش من شاومي بدل Apple Watch

أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق أرخص ساعة ذكية لها في مصر، وهي ساعة Mi Watch Lite، والتي تأتي بسعر 1999 جنيها.

وتتميز ساعة Mi Watch Lite بشاشة IPS LCD مقاس 1.4 بوصة بدقة 320 × 960 بكسل.

وتضم الساعة معالج MediaTek Helio P22 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت.

تتضمن الساعة كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور والفيديو، وتضم الساعة أيضًا مستشعرات معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 ومستشعر حركة 6 محور، وتدعم الساعة اتصال Bluetooth 5.0.

وتعمل ساعة Mi Watch Lite بنظام التشغيل MIUI for Watch.

مواصفات ساعة Mi Watch Lite

• الشاشة: IPS LCD مقاس 1.4 بوصة بدقة 320 × 960 بكسل

• المعالج: MediaTek Helio P22

• الذاكرة العشوائية: 1 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 8 جيجابايت

• الكاميرا الأمامية: 2 ميجابكسل

• المستشعرات: معدل ضربات القلب، SpO2، حركة 6 محور

• الاتصال: Bluetooth 5.0

• نظام التشغيل: MIUI for Watch

• السعر: 1999 جنيهًا مصريًا

ساعة Mi Watch Lite

تعتبر ساعة Mi Watch Lite خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة ذكية بسعر رخيص. توفر الساعة ميزات أساسية جيدة، مثل تتبع اللياقة البدنية والمراقبة الصحية والتحكم في الموسيقى. ومع ذلك، فإن الساعة تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة، مثل مستشعر GPS وشاشة AMOLED.

بشكل عام، تعتبر ساعة Mi Watch Lite خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن ساعة ذكية بسعر رخيص وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

مميزات ساعة Mi Watch Lite

• سعر رخيص

• ميزات أساسية جيدة

• تصميم أنيق

عيوب ساعة Mi Watch Lite

• تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة، مثل مستشعر GPS وشاشة AMOLED