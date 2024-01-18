عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة طبنجة كشفتهم.. تفاصيل سقوط عصابة في الجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من محامٍ، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة “طبنجة مرخصة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى” من داخل المكتب الخاص به الكائن بدائرة القسم. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد ابو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئي النية" (مالك مقهى وآخر عاطل)، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".

وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين، أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة "جهاز لاب توب – شاشة تلفاز – هاتف محمول – مبالغ "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة" من داخل 3 مكاتب للمحاماة بالجيزة، والتصرف فى السلاح النارى بالبيع لأحد الأشخاص عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح النارى. 

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية السرقات السلاح الناري المبالغ المالية تشكيل عصابى سقوط عصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين يوجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

ترشيحاتنا

غضب بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار ضد قوات الاحتياط

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ