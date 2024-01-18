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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 5 أشخاص بقيام تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بمزاوله نشاط إجرامى تخصص فى تلقـى مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيـه مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة تاجر سيارات تجارة السيارات جرائم الأموال العامة مبالغ مالية

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