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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالطريق الدولى ببورسعيد

صدى البلد

 كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق تضمن الإدعاء بإفتراش الباعة الجائلين نهر الطريق الدولى الجديد (بورسعيد - الدقهلية) ، مما يتسبب فى إزدحام مرورى وكثرة الحوادث المرورية . 

قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى بدائرة مركز شرطة المطرية، وتم رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار هذه المخالفة والإلتزام بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق.

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